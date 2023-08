Tähelepanuväärne on ka Rootsi uus tööandja – metalli ostu-müügi vahendusplatvorm, mis pakub boonusena anonüümsete tehingute tegemist. Ühtlasi on Roots Halliku klassiõde Paide ühisgümnaasiumist – koos lõpetati keskkool 1995. aastal.

2023. aasta jaanuarist töötab Roots ettevõttes International Metal Platform AG kaubanduse ja operatsioonide kontrolörina (trade and operations controller). Tegemist on online-metallivahendusplatvormiga, mis alustas tegevust 5. detsembril 2022 ning mille üheks müügiargumendiks on kodulehe andmeil tagatud anonüümsus nii ostjale kui müüjale.