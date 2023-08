Nursipalu harjutusvälja laienduse eelnõu saadeti kooskõlastusringile

Kaitseminister Hanno Pevkur (RE) selgitas, et Venemaa jätkuv agressioon Ukrainas näitab, et Kremli agressiivsus oma naabrite suhtes ei kao kusagile ja seetõttu peab Eesti jätkama oma kaitsevõime tugevdamist.

«Oleme astunud olulisi samme ka selleks, et võimestada Eesti kagunurka kaitsvat 2. jalaväebrigaadi, kuhu lisanduvad soomustransportöörid ja liikursuurtükid. See aga omakorda tähendab vältimatult vajadust harjutusala laiendamiseks, et nii Eesti enda üksused kui siin meid toetavad liitlased saaksid vajalikud harjutustingimused,» selgitas Pevkur.