ERR ei lasknud Mustoneni kontserdireklaami eetrisse

Kontserte, mis toimuvad festivali Klaaspärlimäng egiidi all, rahvusringhääling oma kultuuriteadete sektsioonis aga ei reklaami. «Nad ütlesid, et see on juhtkonna seisukoht, et Mustoneni kohta teateid ei avaldata. Aga juhtkond on teadupärast ilma nimeta ja ega ma ei küsi ka, sest meie huvi ei olnud minna kana kitkuma või juuksekarva lõhki ajama. Kui ei avalda, siis ei avalda. Mis me sinna teha saame, see on nende köögipool,» ütles Postimehele kontsertide produtsent Tiina Jokinen.