Ehkki peaministri abikaasa Arvo Hallik oli saanud ajakirjanikelt küsimused juba reedel, 18. augustil, ei tulnud see neil nädalavahetusel jutuks, kinnitas Kallas. Tema sõnul võis abikaasa suhtuda neisse kui päringusse ega pidanud vajalikuks teda sellest informeerida. «Ta arvas, et tal on selged vastused – et ei, nad ei ole ühegi euro või dollari või rublaga toitnud Vene sõjamasinat. Minu abikaasa lõpetas tegevuse Venemaal kuu aega pärast sõja algust. Mida nad tegid – nad aitasid ühte Eesti ettevõtet oma tegevust seal kokku pakkida,» rääkis Kallas.