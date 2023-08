Riigikogu erikomisjoni ette sundtoomise võimalus tekitab vastakaid tundeid

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) aseesimees Henn Põlluaas ütles, et kõik isikud, ka valitsuse liikmed, on kohustatud tulema riigikogusse ütlusi andma ning sellest keeldumine on pretsedenditu. Samas möönis ta, et kuigi tulemata jätmise eest on mõnel puhul sätestatud karistused, ei saa politsei, prokuratuur ega keegi muu asja menetleda, sest seaduses ei ole neile seda ülesannet antud – seega pole ka komisjonil kaevata kellelegi muule kui avalikkusele.