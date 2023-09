Ringkonnakohus tühistas Aruküla pussitamise kohtuprotsessi kinniseks kuulutamise

Ringkonnakohtu otsuseni pole ajakirjanikel sellele kohtuprotsessile asja olnud.

Esmaspäeval tühistas ringkonnakohus Harju maakohtu määruse. «Ringkonnakohtu hinnangul ei saa maakohtu poolt põhjendatu olla aluseks istungite avalikkuse piiramiseks. Ringkonnakohus tõi välja, et nagu maakohus ise on märkinud, ei ole teada, kas üldse tulevad arutusele asjaolud, mis puudutavad kannatanute perekonna ja eraelulisi detaile,» sedastas kohus otsuses, lisades, et delikaatsed andmed võivad kohtus arutlusele küll tulla, kuid kas nii detailselt, et piirata istungi avalikkust - see hetkel teada ei ole.

«Seega ei ole ka põhjendatud istungi kinniseks kuulutamine n-ö igaks juhuks etteulatuvalt,» märkis ringkonnakohus.

Ringkonnakohus selgitas, et kui menetluse kestel selgub, et istungi piiramiseks siiski esinevad alused, on võimalik teha seda sel hetkel, kui teema aktualiseerub. Lisaks on siis võimalik kaaluda ka, kas perekonna või eraelu kaitset on võimalik leebemate abinõudega tagada.

Lisaks oli põhjendatud istungi piiramise otsustuse juures välja tuua ka seda, et kannatanud on avaldanud, et nemad istungi kinniseks kuulutamist ei soovi.

Kokkuvõtvalt tühistas ringkonnakohus määruse osas, millega maakohus rahuldas kaitsja taotluse ja kuulutas kohtuistungi täielikult kinniseks. Ringkonnakohtu otsus ei ole veel jõustunud.

Protsess läks kiirelt kinniseks