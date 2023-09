Tallinna elanik ähvardas tööstushaisu tõttu Euroopa Komisjoni pöörduda

Kopli liinidel elav sakslasest ajakirjanik Elias on keskkonnaametile ja Tallinna linnavalitsusele saatnud kuude vältel kümneid kirju ning lubanud pöörduda ka Euroopa Komisjoni ja Saksa meediasse. Lisaks mitmetele teistele häiritud elanikele on mees veendunud, et sealse piirkonna tööstushais on hakanud tema tervisele.