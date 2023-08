Droonide rünnak Pihkva lennuväljale on ilmselt uus kvaliteet Ukraina vastupanuvõitluses Venemaa agressiooni vastu?

Küsimus on ka see, kas need droonid on välja lastud Ukraina või Venemaa territooriumilt. Me ei saa praegu välistada kumbagi varianti. Harkivist Pihkvasse on maanteed mööda võib-olla tuhat kilomeetrit, linnulennult natuke vähem, mis on suur kaugus. See pole sama nagu Kurski lennuväli, kuhu on ka droonide rünnak väga hästi õnnestunud, kuid see on Ukraina piirist umbes 200 kilomeetrit, ning seega on reaalsem, et rünnak tuli Ukraina territooriumilt.