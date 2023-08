Kremli pressiesindaja ei läinud kaasa Eesti ja Läti seostamisega Pihkva droonirünnakuga

«Järelduste tegemine nende droonide marsruudi kohta on meie sõjaliste ekspertide eesõigus,» ütles Peskov vastuseks küsimusele, kas kaalumisel on versioon, mille järgi võidi rünnak Pihkvale sooritada Eestist ja Lätist.

«Ma ei kahtle, et meie sõjalised eksperdid tegelevad praegu nende küsimustega. Selgitatakse välja marsruudid, analüüsitakse, kuidas seda tehti, et võtta asjakohased meetmed selliste olukordade vältimiseks tulevikus,» vastas Peskov.

Kremli pressiesindaja ütles Interfaxi teatel, et Ukraina droonirünnakud tabavad enamasti just tsiviilsihtmärke. «Jätkame sõjalist erioperatsiooni, et meid ähvardavad ohud likvideerida,» lisas ta.