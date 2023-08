Vägivallaennetuse tunnustusauhinna pälvisid kaheksa silmapaistvat tegijat

Arno Lauk on politseitöös omandanud vägivalla märkamise oskuse. Nähes oma igapäevatöös vägivalla tõttu kannatavate laste ja täiskasvanute olukordi, näeb ta tagajärgede leevendamise kõrval vajadust tegeleda süsteemselt ka vägivalla ennetusega. Nii on ta juhendanud teiste seas abipolitseinikke ja politseikadette ning organiseerinud koolitusi, suurendamaks teadlikkust lähisuhtevägivallast. Ta peab oluliseks teha Eestis kõik selleks, et vägivalda ennetada, lahendada juhtumeid ohvrisõbralikult ja õiglaselt.

Kaire Talviste töötab psühhoterapeudina pere- ja seksuaalvägivalla ohvritega individuaalselt, aga ka perede ja paaridega. Lisaks igapäevatööle kannatanutega on ta panustanud vägivallaennetusse ka teisiti – ta on avaldanud artikleid ja raamatuid, mis on olulised õppematerjalid vägivaldsest suhtest lahkuda soovivatele inimestele. Kaire on uurinud laste võõrandamise teemat ning teinud sel teemal koolitusi. Kaire on oma töös proaktiivne, traumateadlik, kannatanukeskne, otsekohene ja toetav ja orienteeritud võrgustikutööle.

Lea Voltri on sotsiaalpedagoog, kes on aastaid teinud tööd nii vägivalla ennetajana kui ka ohvrite abistajana. Aastatepikkuses igapäevatöös tuleb esile tema julgus, siirus ja tahe päriselt aidata. Nii on ta teinud päevatööd, vabatahtlikku tööd ja koostööd pea kõikide selle valdkonna abiorganisatsioonidega oma piirkonnas. Tartu Hariduse- ja Tugiteenuste Keskuses veab ta eest sotsiaalpedagoogide aineühendust, et suurendada kolleegide pädevust vägivallaennetuse ja- teadlikkuse valdkonnas. Üks olulisemaid teeneid kogu Eestile on Lea Voltri aktiivne ja valdavalt vabatahtlik tegevus laste seksuaalse vägivalla ennetamiseks. Selleks on ta üle 20 aasta teinud Eesti koolides, lasteaedades ja mujalgi rahvusvaheliselt väljatöötatud teaduspõhise programmi koolitusi, mis tuleks läbida igal lapsel ja täiskasvanul. See on ääretult oluline ja tänuväärne töö, kuna sageli lapsed ise ei räägi, mis nendega on juhtunud.