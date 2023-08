Oletused droonirünnakust Baltimaadest hakkasid Vene saitidel levima üheaegselt

Pärast kolmapäeva öösel aset leidnud droonirünnakut Pihkva lennuväljale täitusid Venemaa sotsiaalvõrgustikud anonüümsetele allikatele tuginevate «oletustega» et droonid lasti välja kusagilt Balti riikidest. Need kuulujutud ilmusid erinevatel saitidel peaaegu samaaegselt, mis viitab sellele, et see on üks inforünnakute ilmingutest.