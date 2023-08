Metsasõja võtmeisik koondatakse ametist

Lambi tegevusega kokku puutunud ametnik, kelle nime Postimees allikakaitse huvides ei avalda, nentis: «Valitsusele esitatakse kallutatud infot selleks, et keegi kuskil mingit kasu saaks. Kõik ministeeriumis teavad, et miskit on mäda, aga keegi mitte midagi ei tee! Ministeeriumis ei käi ükski teine niimoodi rääkimas [puidu]sektori jutupunkte, teatud infot võimendamas.»