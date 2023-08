Zelenskõi taunis meditsiinikomisjonide korruptiivseid otsuseid

President rõhutas, et on vaja kontrollida suurt hulka meditsiinikomisjonide otsuseid puude ja ajateenistuseks sobimatuse kohta, mis võeti vastu pärast 24. veebruari 2022. aastal. Vastavat statistikat esitleti istungil.

«On näiteid oblastitest, kus pärast eelmise aasta veebruari on meditsiinikomisjonide otsuste tõttu registrist kustutamiste arv kümnekordistunud. Täiesti selge, milliste otsustega siin on tegemist. Need on korruptiivsed otsused,» rääkis riigipea.