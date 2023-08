Küsitlus: enim eelistatakse peaministrina näha Kaja Kallast

Uuringufirma Norstat Eesti AS lüsis vastajatelt, keda nad eelistavad näha peaministriametis. Võimalik oli valida kõigi parlamendierakondade esimeeste vahel.

Kaja Kallas kogus 23,7 protsendi vastajate toetuse, järgnesid Jüri Ratas 20,2, Urmas Reinsalu 15,8, Martin Helme 14,4, Lauri Läänemets 3,1 ja Lauri Hussar 1,2 protsendiga. Eelistust ei osanud välja tuua 21,7 protsenti vastanutest.

Võrreldes varem läbi viidud sarnaste küsitlustega näitab Norstati värske küsitlus, et Urmas Reinsalu on tõusnud Martin Helme ette kolmandale kohale. Esimesel ja teisel kohal on jätkuvalt Kaja Kallas ja Jüri Ratas, kuid viimane lahkub septembris Keskerakonna esimehe kohalt.

Kaja Kallast eelistavad peaministriametis enim Reformierakonna, Eesti 200 ja SDE toetajad, vastavalt 82,4, 43,3 ja 28,5 protsenti. Samuti on Kaja Kallas kõige populaarsem eestlaste ning naiste seas, kus tema toetusprotsendid olid vastavalt 27,7 ja 26,3.

Jüri Ratas on kõige populaarsem muust rahvusest vastajate seas, kellest 36,1 protsenti eelistab näha teda peaministrina. Eesti rahvusest vastajate seas eelistab Jüri Ratast peaministriametis 16,5 protsenti vastajatest ning antud grupis edestab teda Urmas Reinsalu, kelle toetus on 18 protsenti. Urmas Reinsalu on kõige populaarsem Isamaa toetajate seas, kus tema toetusprotsent on 64.

Martin Helme populaarsus on kõrge meeste seas 20,4 protsendiga ning see on antud grupis võrdne Kaja Kallase populaarsusega, mis on 20,5 protsenti. Muust rahvusest vastajate seas on Martin Helme teisel kohal 15 protsendiga ning eestlaste seas neljandal kohal 14,3 protsendiga. EKRE toetajatest eelistab teda näha peaministriametis 63,7 protsenti.

Sotside esimees Lauri Läänemets on enda erakonna valijate seas kolmandal kohal 15,7 protsendiga ning lisaks Kaja Kallasele edestab teda antud grupis veel Jüri Ratas, kelle toetusprotsent on 21,8.

Eesti 200 esimees Lauri Hussar on oma erakonna toetajate seas neljandal kohal 6,7 protsendiga. Eesti 200 valijate seas eelistatakse lisaks Kaja Kallasele tema asemel peaministrina nii Jüri Ratast 13 protsendiga kui ka Urmas Reinsalut 12 protsendiga,