GALERII ⟩ Päästjad avaldasid meelt kärbete vastu. Võrklaev: «Palk võiks alati kõrgem olla.»

«Tänases julgeolekuolukorras tundub täiesti arusaamatu, kuidas me kärbime asutust, mis on tunnistatud riigikaitseliseks. See võib kaasa tuua päästekomandode sulgemise, sest millegi muu arvelt ei ole seda kärbet lihtsalt täita,» nentis Koop.

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) on öelnud, et ei ole nõus Exceli põhimõttel kärpimistega. «Tema sõnul peaksid need olema ikkagi põhjendatud ja kaalutletud. Samamoodi rõhutas minister seda, et siseturvalisuse töötajate töö peaks olema vääriliselt tasustatud,» oli Koop siiski lootusrikas.