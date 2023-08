VIDEO JA BLOGI ⟩ Lauri Läänemets: ei ole õiglane, kui peaminister saab tulevikus sama palju palka kui Kalle Grünthal

Kallase sõnul on ta viimastel päevadel teada saanud, et on ühiskomisjoni istungile minemata jättes rikkunud seadust, käitunud pretsedenditult ning näidanud üles lugupidamatust riigikogu suhtes. Samas rõhutas Kallas, et riigikogu komisjonid moodustatakse konkreetse ülesande täitmiseks ning tema abikaasaga seotud skandaalist lähtuvaid küsimusi ei ole riigieelarve kontrolli komisjonil pädevus arutada.

Kallas tõi esile, et päris paljud ministrid on läbi aegade jätnud riigikogu komisjonide ette minemata ning selles osas on ilmselt rekord Martin Helme käes, kui ta oli rahandusminister. «Tol korral ajakirjandus sellest suurt numbrit ei teinud, aga ju siis on mulle kõrgemad nõudmised,» ütles Kallas.

Mis aga puutub viisakusse, siis Kallase sõnul on ju loomulik, et riigikogulased leiavad valitsusliikmetega läbi arutades kõigile sobivad ajad kohtumiseks. «Võtsin ise ühendust Mart Helmega, pakkusin välja aegu ja kokkulepe selles osas on olemas,» ütles Kallas.

Ühtlasi kinnitas Kallas, et on alati riigikogust lugu pidanud ja see lugupidamine lähtub ka sellest, et riigikogu täidaks oma tegevuses seadust.

Läänemets leiab, et peaminister Kaja Kallase abikaasa ärisuhete uurimiseks ei ole vaja riigikogus eraldi uurimiskomisjoni moodustada. Läänemets meenutas, et uurimiskomisjoni loomisest rääkis Keskerakonna juhtpoliitik Tanel Kiik ja seda olukorras, kus oli tunnetus, et Kaja Kallas ei ilmu riigikogu komisjonide ette.