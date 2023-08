Minister soovitab Metsküla kooli edasi pidada, volikogu teeb otsuse mõni tund enne kooliaasta algust

«Nii mina kui ka regionaalminister Madis Kallas oleme Lääneranna valla kahe kooli murele lahendust otsinud kevadest saadik. Ma olen terve nädalavahetuse vahetanud Lääneranna volikogu liikmetega e-kirju ja palunud kaaluda kooli sulgemise tühistamist, aga juriidiliselt ei ole mul ega valitsusel hoobi, et teha otsuseid,» ütles Kristina Kallas (Eesti 200) kolmapäeva õhtul Postimehele.

Kristina Kallas märkis, et omavalitsused saavad kuueklassiliste koolide pidamiseks edaspidi 50 000 eurot toetust. «On väga oluline, et väikesed külakoolid jääks alles, et külakoolid ei läheks kinni selle tõttu, et rahastusmudel, mis tehti 2013. aastal pearahapõhiseks, töötab väikekoolide vastu,» ütles Kallas.

«Küsimus ei ole hariduse sisus, et väikekoolis oleks halb haridus, vaid nad lähevad kinni, sest pearahal põhinev rahastus tähendab, et omavalitsus ei jaksa väikest kooli üleval pidada. Valitsus muutis [eelmise neljapäeva kabinetiistungil] rahastusmudelit, et see lähtuks väikekoolide huvidest. Külakoolid on oluline osa haridusvõrgust,» lisas haridusminister.

Minister soovitab pinged maha võtta

Kallas selgitas, et kui Lääneranna vallavolikogu teeks Virtsu kuueklassiliseks ja jätaks Metsküla avatuks, oleks neil vallas koos Kõmsiga kolm kooli, mis saaksid selleks õppeaastaks väikekooli toetust. «See oleks märkimisväärne toetus. Tuleval õppeaastal oleks koos Varbla ja Koongaga viis kuueklassilist kooli, mis saaksid riigilt külakoolide toetust. Sellega saaks valla koolivõrku üleval pidada,» ütles minister.

Kallas soovitab Lääneranna volikogul võtta aeg ja pinge maha. «Aga kes olen mina, et neile seda ette kirjutada. Ma olen kõigest minister ja saan anda soovitusi. Lääneranna vald on hajaasustusega, seal on pikad vahemaad, ministeerium saab anda soovitusi, kuidas koolivõrk võiks olla. Kõikide koolide pidamine on vallas õigustatud, Metsküla kooli tugevuseks on veel kogukonna toetus,» märkis Kristina Kallas.

«Haridusministeerium soovitab koondada põhikooli kolmas aste ehk 7.–9. klass. Praegu on Lääneranna vallas suletud Metsküla algkool, kus on põhikooli esimene ja teine aste, samuti on Virtsu põhikoolis teine aste. Lääneranna volikogu otsused ei lähtu Eesti haridusstrateegiast 2035 ega praeguse koalitsiooni poliitilistest sõnumitest,» kinnitas minister.