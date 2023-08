GALERII ⟩ Omanik sulges ketiga Rae vallas elanike aktiivses kasutuses olnud rippsilla

Neljapäeva hommikuks oli teele ette tõmmatud kett siiski lahti ja inimesed pääsesid üle silla. Neljapäeva hommikul kületas silda veerand tunni jooksul kümmekond inimest. Lapsega silda ületanud mees ütles, et rippsild on ainus otsetee, mis ühendab Lagedi olulisi punkte.

Rae vald on aastaid vaielnud kasutusõiguse teemal Sillaotsa kinnistu omanikuga. Kuna kokkuleppele ei ole jõutud, on vald praegu teinud rippsilla ühele poolele kapitaalremondi ja pool on remontimata. Sillale on kirjutatud suurte tähtedega «ERAVALDUS» ja selle ette tõmmatud kett, et takistada jalakäijate liikumist sillal.