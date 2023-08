Kui rahandusminister Mart Võrklaev rääkis päästjate ja politseinike palkadest, siis ta ütles, et teil omavahel erimeelsusi ei ole. Te vangutasite pead. On see siis tõde või on teil erimeelsused?

Jah, kui me koalitsiooni tegime, siis me leppisime kokku, et otsime kokkuhoiukohti. Seda me oleme teinud, aga see, mis ma fikseerisin toona ära ja mille juurde ma jään – kui eelarvest antakse mingi protsent või mingi rahanumber, et kärpige seda ja on arusaamatu, mis selle taga on –, siis sellega pole võimalik nõus olla. Tõesti, Mart Võrklaev pole kirjutanud, et koondame päästjaid või politseinikke, aga see rahanumber, mida soovitakse ette anda, tähendab seda, et muud moodi seda kokku hoida pole võimalik ja tuleb hakata koondama.