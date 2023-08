Jetisõitjad Tamula järvel ärgitasid looduskaitsjaid protestima

Kuigi sel suvel Tamula järve kaldal Roosisaare silla juures veeskuutreid rentinud ettevõtte juhataja kinnitusel on nad teinud kõigile klientidele instruktaaži, kus ja kui kiiresti tohib järvel veeskuutritega sõita, on Võru inimeste meelepaha tabanud just neid. Tegelikult on kihutajaist enamiku moodustanud need, kes saabunud järvele oma isikliku veesõidukiga.

Foto: Priit Pullerits