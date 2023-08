Üle 20 brigaadi pingutab tormikahjude likvideerimisel

Äikesetormid ja nendega kaasnevad trombid põhjustavad palju kahju ning toovad kaasa ka ulatuslikke elektrikatkestusi. Elektrilevi brigaadid teevad tööd rikete kõrvaldamisel kahes vahetuses. Kuid äikesetormid võivad rikete lahendamise aega pikendada kuna siis on eluohtlik elektritöid teha ja inimeste ohutus on kõige olulisem. Samuti palume ka kõikidel elanikel katkenud elektriliinidest eemale hoida, kuna need on eluohtlikud.