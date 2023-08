Noori ajendab kodumaalt lahkuma hirm nii palgavaesuse kui ka poliitika ees

Värskelt avaldatud uuringu «Noored eestlased välismaal: lahkumise põhjused, suhted Eestiga ja tagasipöördumine» autorid Terje Toomistu, Aet Annist ja Rein Murakas olid võtnud luubi alla nn Y-põlvkonna ehk 20–35-aastaste inimeste rände. Hoolimata sellest, et viimased üheksa aastat on meil sisserändajate arv ületanud väljarändajate oma, on just Y-põlvkonna puhul olukord teistsugune. Statistikaameti andmetel olid eelmisel aastal suurimad väljarändajad 30–34-aastased naised.