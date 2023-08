FOTOD ⟩ Pronksi tänaval avatakse reedel osaliselt kolm ristmikku

Tallinna transpordiameti juhataja Indrek Gailan selgitas, et esialgse plaani kohaselt jääb ajutine liikluskorraldus kehtima kuni 15. septembrini, mil on kavas avada liiklus Tartu maantee ja Pronksi tänava ristmikul. «Linna soov on avada see ristmik autoliiklusele esimesel võimalusel, ent avamise aeg sõltub betooni kuivamise kiirusest. Ristmikule on paigaldatud ka spetsiaalsed andurid, mis jälgivad olukorda ning kui tingimused võimaldavad, siis avatakse liiklus,» selgitas Gailan.