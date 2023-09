Zelenskõi sõnul on Ukraina väed vaenlasest rohkem motiveeritud

«Nad arvestavad sellega, et kõik lähevad lahingusse ja isegi kui midagi juhtub – jumal hoidku –, siis tuleb konkreetne auto, mis nad peale võtab ja abistab,» rääkis president intervjuus Portugali telekanalile RTP.

President märkis, et praegu napib Ukrainas soomustatud meditsiinimasinaid haavatute lahinguväljalt äraviimiseks.

Samuti rõhutas riigipea, et Vene agressorriigi väed on ei saa suures osas üldse aru, et miks nad Ukrainas sõdivad ja nende motivatsiooni ei saa seepärast võrreldagi.

UNIAN tõi siinkohal välja Zelenskõi hilisema teadaande, et Ukraina sai meditsiiniliseks evakueerimiseks suure partii soomusmasinaid, mis on täpselt see, mida praegu väga vaja on.

Päev varem teatas Berliin uue sõjalise abipaketi üleandmisest Ukrainale, mis sisaldas ka välihaiglat.

Zelenskõi väljendas samas usutluses veendumust, et Venemaa algatatud vallutussõda võib lõppeda ka enne aasta lõppu, kuid seda teatud tingimustel.

Riigipea märkis intervjuus telekanalile RTP, et sõja lõpukuupäevast on keeruline rääkida, kuid see võib juhtuda ka lähikuudel. Kõik sõltub mitmetest teguritest, mille seas suures osas Ukraina vastupealetungi edust.

Zelenskõi rõhutas, et rindel toimuvad sündmused on asjakohase poliitilise otsuse tegemisel määravad.

Samuti toonitas Ukraina president, et riigi kutsumine sõjalisse liitu NATO võib tuua sõja lõpu lähemale.