Automaksu vastu koguti rekordiline hulk allkirju

Järgmise sammuna saadavad algatuse loojad pöördumise koos kogutud allkirjadega riigikogule, peaministrile ja valitsusele.

Käesoleva petitsiooni allkirjastajad ei poolda Eestis automaksu kehtestamist. Leiame, et automaks on Eesti tingimustes ebaõiglane järgmistel põhjustel:

1. Eestis kehtib mootorikütuse aktsiisimäär bensiinikütusele 56,3 ja diislikütusele 37,2 senti liitri kohta. 2023. aasta riigieelarvesse on planeeritud hinnanguliselt mootorikütuse aktsiisi laekumist suurusjärgus 510 miljonit eurot (teedevõrku suunatakse veidike üle 230 miljoni euro). Kõrge kütuseaktsiisi üheks argumendiks läbi aastate on olnud tõsiasi, et Eestis puudub automaks.

2. Automaksu kehtestamine ei toeta rohepööret ega oma positiivset mõju keskkonnahoiule. Olemasolevate sõidukite maksustamine ei pane autoomanikke eelistama säästlikumaid sõidukeid, vaid lööb kõige valusamalt hobiautondusega tegelevate inimeste ja maal elavate perekondade rahakoti pihta. Selleks, et automaksust pääseda, hakkavad inimesed vähendama arvel olevate sõidukite arvu, mis omakorda toob kaasa arvestatust väiksema automaksu laekumise.

3. Automaks on olemuselt omandimaks ning on ohtlik pretsedent nii õiguskindluse kui edasise maksupoliitika perspektiivide osas. Rõhutame, et juba soetatud vara maksustamine on ebaõiglane ning on vastuolus kõikide senini Eesti majandust ja rahandust iseloomustavate põhimõtetega.

4. Omandi maksustamine seab Eesti elanike majandusliku kindlustamatuse ja tugevalt koondunud majandustegevuse tingimustes ohtu ka inimesed, kes lühiajaliselt kaotavad sissetuleku, kuid on sunnitud tasuma maksu neile kuuluva vara pealt. Seda ka olukorras, kus inimene võib sõidukit vajada uuesti tööle saamisel.