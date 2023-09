FOTOD ⟩ Hüdrograafid leidsid Saaremaa lähedalt 100 aastat tagasi uppunud laeva vraki

Endise miinituukri Veikko Hormi tehtud sukeldumise käigus ilmnes, et tegemist on kaubaaurikuga ja Eesti Meremuuseumi teaduri Ivar Treffneri hinnangul võib see olla Saksa kaubaaurik Kronos, mis on ehitatud 1897 ja uppus 16. novembril 1923.