LUUBI ALL ⟩ Abiellumised toovad kooliperre täiendust

Eesti lõunapoolseim, ligi 300-aastase ajalooga Mõniste kool on üks neist, mille saatus on rippunud juuksekarva otsas, kuid õpetajate, laste ja lapsevanemate ühine võitlus on taganud selle, et eile sai pidulikult alustada uut õppeaastat.