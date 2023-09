Karis: kõigil peab olema turvaline õppida

President Karis toonitas, et seepärast on tema peamine soov, et meil kõigil oleks turvaline õppida. «Turvaline, see tähendab vaba kiusamisest, vaba saavutamise kohustusest, vaba halvavatest muredest. Iga õppija väärib võimalust keskenduda õppimisele. See tähendab, et teda peavad parimal moel toetama nii kool, kodu kui ka sõbrad. Ja väga oluline on, et ka õpetajal peab olema turvaline ja toetatud tunne oma tööd teha,» märkis president.