FOTO ⟩ Öösel oli Pätsi monumendi juures taas punane lipp

EKRE liige Kenno Põltsam saatis toimetusele vihje, et öösel oli Estonia teatri juures asuva Konstantin Pätsi monumendi juures punane lipp, kuhu peale oli kirjutatud «1934». «Läksin kella 3.30 ajal lennujaama ja mõtlesin anda oma panuse Pätsile nelkide nöol. Minu imestus oli suur kui leidsin eest tolle punase riide. Kuna soditud midagi polnud, ei teavitanud ma politseid,» kirjutas Põltsam. Punalipp oli Pätsi monumendi juures ka 18. augustil. Tööle ruttav Postimehe lugeja andis toona teada, et umbes kella seitsme ajal võis märgata Tallinna kesklinnas Estonia teatri juures asuva Konstantin Pätsi monumendi juures ENSV lippu. Enda sõnul teavitas ta sellest ka politseid.

Politsei pressiesindaja Annika Maksimov sõnas toona Postimehele, et politseipatrull eemaldas lipu ning juhtumi suhtes on asjaolude väljaselgitamiseks alustatud väärteomenetlus. Pressiesindaja sõnul ei ole praegu veel teada, kas juhtum on seotud mõne aja taguse juhtumiga, kus punalipp asetati Juhan Smuuli bareljeefi juurde.