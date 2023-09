ABIPALVE ⟩ Vähiravifondi taotluste arv kasvas kuuga pea kahekordseks, vaja on üle poole miljoni euro

«Meie jaoks on see tõeline eriolukord. Kunagi varem nähtud fondis ühe kuu jooksul nii palju abitaotlusi: tavapärase umbes 20-25 taotluse asemel laekus eelmisel kuul 45,» ütles Vähiravifondi Kingitud Elu tegevjuht Margit Saar. «Ainuüksi täna on fondi nõukogu laual hindamisel korraga 17 taotlust summas üle veerand miljoni euro. Hämmastama paneb noorte abivajajate suur hulk.»