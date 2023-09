Postimehe Ajakirjanduskool võtab taas vastu uusi õpilasi

Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemäe sõnul on viiendat õppeaastat alustav Postimehe Ajakirjanduskool loodud, et anda võimalikult mitmekülgselt ja praktiliselt ajakirjandusõpet otse praktikutelt. Õppekava on põnev ja eluline, et võimaldada lõpetajal mõista paremini ajakirjanduse toimimist ja soovi korral alustada tööd antud valdkonnas.

Hõbemäe koostatud õppekava on laiapõhjaline ning hõlmab teemasid uudise kirjutamisest kuni mobiilifotograafia, podcast'imise ja meelelahutus-ajakirjanduseni. «Tänapäeva ajakirjandus sünnib ja elab arvutites, mobiilitelefonide ekraanidel ja internetis. Enamus lugejaid on kolinud väljaannete veebi ja äppidesse ning seal lugejaga suhtlemiseks on vaja uusi ja modernseid oskusi. Just seda pakub Postimehe Ajakirjanduskool, sest Postimees on üks Eesti suurimaid internetiväljaandeid ja me soovime noortele neid teadmisi edasi anda. Noortel inimestel on oma kindlad huvid ja eesmärgid, millest nad soovivad ühiskonnas rääkida. Ajakirjanduskoolist professionaalide käe all saadud meediaoskused aitavad seda teha nii, et iga teie lugu leiab palju lugejaid, vaatajaid ja kuulajaid,» ütles Hõbemägi.