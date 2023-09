ANALÜÜS ⟩ Kõrgete riigiametnike palkade vähendamine - häbitu populism või hädavajalik samm?

Ka näiteks toonane majandus- ja taristuminister Riina Sikkut (SDE) tunnistas siis Postimehele, et palk on keskmise Eesti töötegija omaga võrreldes kõrge ja keerulisel ajal, kui inimestel on raske arveid maksta, tundub see ebaõiglane.

Sikkut nentis, et ühiskonnas tuleks arutleda, kas palkade kujunemine peaks olema automaatne nagu praegu või põhinema üksikutel poliitilistel otsustel. «Mina peaks automaatset režiimi üldiselt mõistlikumaks, aga siis on küsimus, milline on indeks,» lausus Sikkut. «Praeguse inflatsiooni juures on indeks kõrge ja ka palgakasv tundub paljudele ebaõiglane.»

Peaminister Kaja Kallas aga seda meelt ei olnud. Tema avaldas toonases usutluses Postimehele arvamust, et süsteem võiks jääda nii nagu ta on. «Mina seda süsteemi ei muudaks, sest muidu on see üks lõputu populismiobjekt. Riigi valitsemisse on vaja inimesi, kelle sissetulek on selline, et ta ei tee valikuid muust lähtuvalt. Las see olla selliselt,» lausus peaminister toona.

Reformierakonna kannapööre

Nüüd on aga Kallas asunud erakonnakaaslase Võrklaeva paati. Kui Postimees peaministrile tema märtsis välja öeldud sõnu meenutas, vastas Kallas, et tema toetab jätkuvalt seda, et kõrgemate riigiametnike palk oleks seotud mingi näitaja ehk indeksiga. Kui seda pole, muutuvadki palgad populismiobjektiks.