Tallinna Euroopa Kooli aulas varisenud lagi viib lapsed koduõppele

Varingu ajal majas õpilasi ei olnud ja keegi kannatada ei saanud. Kooli õppetegevus suunatakse esimesel võimalusel asenduspindadele, kuid seni jätkatakse koduõppel, teatas Riigi Kinnisvara AS (RKAS).

«Tegemist on väga kahetsusväärse olukorraga,» möönis RKAS-i kinnisvaraarenduse direktori kohusetäitja Tarmo Mändmets. «Praegu tuleb keskenduda sellele, et leida põhjused, mis selle olukorra tingis. Eksperdid teevad juba tööd, et saada selgus võimalikult kiiresti. Teeme kooliga igakülgset koostööd.»