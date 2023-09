Zelenskõi sõnul hävitajatekoalitsioon tugevneb

«Ukrainal on uued lepingud partneritega kaitsepakettide osas,» sõnas president.

«Täna arutasime Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga, millised uued varud võivad meie sõdureid aidata. Arutasime muu hulgas, et mida saab Prantsusmaa teha näiteks Odessa ja selle piirkonna kaitsmiseks. Ja väljaõppe osas on sõlmitud väga oluline kokkulepe meie pilootide väljaõppeks Prantsusmaal – meie moodsate hävitajate koalitsioon muutub tugevamaks,» rääkis Zelenskõi.

Riigipea lisas, et Ukrainas tehakse iga nädal olulisi asju, et riiki järjest intensiivsemalt kaitsta.

«See kehtib ka meie relvade kohta ehk relvadest ja mürskudest droonide ja rakettideni. See kehtib ka meie ühtsuse kohta. Eelkõige ühtsus kõige ja kõigi tõrjumises, mis Ukrainat nõrgestab,» ütles president.

Samuti toonitas Zelenskõi, et järgmiste kuude jooksul peaks Ukraina saavutama mitu väga konkreetset tulemust.

«Eelkõige on see meie strateegiline poliitiline eesmärk – läbirääkimiste avamine Euroopa Liiduga ühinemise üle,» märkis riigipea.

Zelenskõi meenutas, et Ukrainal on Euroopa Komisjoni seitse konkreetset soovitust, millest osa on juba ellu viidud.