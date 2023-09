Tallinna opositsioon kaalub Mihhail Kõlvarti umbusaldamist

Linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimehe Karl Sander Kase sõnul ei ole linnavalitsus suutnud täita enda ülesandeid. «Sügis on alanud, aga liikluskaosele Tallinnas ei paista lõppu. Olukorra teeb tõsisemaks see, et kaose eest vastutavad linnavalitsuse liikmed ei soovi volikogu ees küsimustele vastata. Ettevõtetele ja tallinlastele on tekitatud suur kahju ning just seetõttu arutame linnapea umbusaldamist,» rääkis Kase.