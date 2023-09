Madis Kallas annab Narva tänavale Madise nime

Uute nimede hulka kuulub lisaks Madise tänavale ka Seedri tänav. Kallas on meedias kinnitanud, et uute nimedega pole kuidagi seotud ei tema ega ka endine Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. Kallase sõnul valiti Madise nimi välja enne seda, kui temast minister sai.

«Arusaadavalt on tegemist omapärase kokkusattumusega, aga oluline on, et uute tänavanimede ettepanekud tehti koostöös omavalitsusega ning need on seadusega kooskõlas,» ütles minister Madis Kallas Saarte Häälele.