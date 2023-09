Minister: õpetajate palga alammäära võiks tõsta 8 protsenti

«Minu eesmärgiks on tõsta aastaks 2027 õpetajate keskmine palk 120 protsendini Eesti keskmisest, just nii nagu on valitsuses kokku lepitud. Olen esitanud rahandusministrile ja valitsusele oma plaani, kuidas me eesmärgini jõuame. Täna moodustab õpetajate keskmine palk 111% Eesti keskmisest,» sõnas Kristina Kallas.