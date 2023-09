Peaminister Kaja Kallas (RE) kinnitas, et laenas oma ettevõtjast abikaasale kokku 370 000 eurot, kuid see summa ei tule tema deklaratsioonidest otseselt välja. Korruptsioonivastase komisjoni eilse istungi järel ütles komisjoni liige Priit Sibul (Isamaa), et majanduslike huvide deklaratsiooni laiendamist on samas komisjonis küll arutatud, kuid mitte viimasel ajal. «Praegust esitamist tuleb lugeda suhteliselt formaalseks. Mingi pildi need deklaratsioonid annavad, aga nagu nüüd näeme, siis konkreetsete kaasuste puhul pole selle infoga päriselt midagi teha,» lausus ta.