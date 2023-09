Ukrainasse saabus kuulus näitleja Stephen Fry

«Ma ei suuda isegi uskuda, et jõudsin Kiievisse alles 12 tundi tagasi. Selle aja jooksul olen jälginud haavatud sõduri kirurgilist operatsiooni õhurünnaku ajal, millele keegi ei pööranud tähelepanu, sest inimest oli vaja aidata. Siis kohtasin kahte noort inimest, kes naersid ja tegid üksteisega nalja oma uute jalaproteeside erinevuste üle. Rääkisin ühe noore naisega, kes oli vaid kaks nädalat varem Vene rindel oma mehe kaotanud. Neid kõiki ühendas erakordne huumorimeel, aga ka sügav vankumatu otsustavus seista vastu barbaritele väravates ning säilitada iseseisvus ja suveräänsus. Sõda võib inimestes esile tuua halvima, aga mõnikord ka parima,» kirjutas armastatud näitleja.

Fry märkis, et võttis vastu Ukraina presidendi administratsiooni kutse niiöelda vaimse tervise tippkohtumisele.

«See on minu jaoks suur au ja minu arvates peegeldab sellise tippkohtumise korraldamine väga hästi Ukraina valitsuse avatust ja ka tervet mõistust. See ei ole üldse propagandatrikk, vaid tõeline valitsuse liitumine neuroloogide, sotsioloogide, psühholoogide ja vaimsete vigastustega töötavate inimeste jõupingutustega,» lisas Fry.

Teatavasti asutas Olena Zelenska 2021. aastal maailma esileedide rahvusvahelise ühenduse, et vahetada kogemusi ja viia ellu ühiseid projekte maailma inimeste heaolu nimel. Eelmise aasta tippkohtumine kandis nime «Ukraina ja maailm: tulevik, mida me koos ehitame». Tänavune kohtumine on pühendatud vaimsele tervisele.