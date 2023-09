Parempoolsed esitasid valitsusele Eesti majanduse kasvukava

Eesti majanduslangus on Euroopa sügavaim. Majandususalduse indeks on langenud 2009. aasta majanduskriisi ja koroonapiirangute kõrgaja tasemele. Tööstusettevõtete toodang vähenes aasta võrdluses 15 protsenti. Eksport kahanes aastaga jooksevhindades 15 protsenti ja import 13 protsenti. Ettevõtted on kaotanud konkurentsivõimes, pankrottide arv on kasvuteel ja inimesed kaotavad töö.