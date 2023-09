President Karis osaleb Rumeenias Kolme mere algatuse tippkohtumisel

«Algatuse roll on tugevnenud Venemaa agressioonisõja taustal, kuna selgeks on saanud hästi toimivate strateegiliste ühenduste tähtsus ning ühes sellega tungiv vajadus vabaneda soovimatust sõltuvusest Venemaast,» selgitas president Karis.

Kaheteistkümne riigi 2015. aastal käivitatud koostööplatvormi peamiseks eesmärgiks on arendada piirkonna energia-, transpordi- ja digiühendusi Euroopa Liidu põhja-lõuna teljel. «Peame keskenduma konkreetsetele tegudele, mis aitavad täita algatuse algseid eesmärke, ehk peamiselt rahastada suuri piiriüleseid taristuprojekte,» rääkis Karis ja lisas, et selleks on vaja head valitsuste ja parlamentide koostööd ning ka algatuse nähtavust investeerimiskogukonnas.