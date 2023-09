Kristina Kallas: ma ei ole veendunud, et Metsküla kool on tegevuse lõpetanud

Kristina Kallas kirjutas sotsiaalmeedias, et kuigi Lääneranna vald on esitanud nõudekirja, et ta viivitamatult allkirjastaks Metsküla kooli koolitusloa tühistamise, siis seda nõuet ta hetkel täita ei saa.

«Seadus ei näe ette tähtaega koolitusloa tühistamiseks. Kool peab olema oma tegevuse lõpetanud ja mina ministrina pean olema kindel, et kool on oma tegevuse lõpetanud.»

Kallas täpsustas, et Metsküla kooli puhul oli veel paar päeva enne kooliaasta algust teada, et kooli saatust koguneb arutama erakorraline volikogu ning lisaks on kohtus ka lahendamata lastevanemate taotlus esialgse õiguskaitse osas.

«Ma ei pea õigeks koolitusluba tühistada teadmata, kas kogukond ja vallavolikogu on jõudnud kokkuleppele,» selgitas minister, lisades, et samuti oleks vale koolitusluba tühistada olukorras, kus kohus võib anda esialgse õiguskaitse ehk õiguse õpet jätkata.

Minister meenutas, et lisaks on valitsuskabinetis heaks kiidetud väikekoolide rahaline toetusmeede ja juba mõnda aega on ministeerium edastanud sõnumit, et väikesed 6-klassilised koolid on oluline osa Eesti koolivõrgust ja nende pidamisel tuleb riik omavalitsustele appi juba sellel õppeaastal ning see muudab ka Lääneranna valla jaoks olukorda võrreldes kevadise otsusega.