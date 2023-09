Venemaa kodanik päästis EASi piinlikust rahaskandaalist

EAS jagas hiljuti taas toetusraha Eestis ettevõtluse arendamiseks ja teiste hulgas otsustas komisjon toetada OÜd Setonix Essence’i-nimelise mobiiliäpi arendamisel. Kirjade järgi on see tehisintellektipõhine tarkvara, mis aitab naistel parandada vaimset ja menstruaalset tervist ning tootlikkust, kohandades nende töö- ja isiklikku elu menstruaaltsükli järgi.

Setonix OÜ asutati veidi pärast Ukraina sõja algust, märtsis 2022. Registreeritud on see Mustamäel asuvasse ärihoonesse, mille ees seisavad Bill Gatesi ja Steve Jobsi pronkskujud.

Mulluse seisuga 19-eurose käibevaraga firma omanik ja esindaja on Venemaa kodanik Elina Valeeva (35), kes on äriregistris märkinud oma elukohaks Saksamaa. Dokumentide järgi on aidanud tal Eestis ettevõtet luua E-Residency Hub OÜ, mis ongi keskendunud e-residentidele firmade loomisele ja nende haldamisele. Ja nagu selgus, ka Eestist raha hankimisele. «Projektitöökoja» juht Martin Lään on ise varem töötanud riigi e-residentsuse programmi juures.