Mustamäel levis kuulujutt võikalt mõrvatud lapsest: vanemad ei julgenud lapsi õue mängima lasta

Rus.Postimehega võttis ühendust murelik Mustamäe elanik, kes rääkis, et piirkonnas levivad jutud räigest lapsemõrvast ning lapsevanemad on nüüd hirmul ega luba lapsi õue mängima. Politsei rahustab ärevil inimesi maha ning kinnitab, et sellist kuritegu ei ole Mustamäel ega Tallinnas juhtunud.