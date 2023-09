Kõlvart Naši sümboolikaga kaelas: seda laagrit ei korraldanud Naši

Teisipäevases Kanal 2 saates «Täistund» näidati fotosid ja videoid 2010. aasta Putini propagandalaagrist Venemaal Seligeri järve ääres. Küsimusele, mida tegi seal Kõlvart, vastas ta, et koht oli küll sama, kuid tema ei osalenud propagandalaagris. «See oli teine projekt, teine laager,» lisas ta. Mis laager see siis oli? «Mina ei tea, mina seal pole osalenud. Mina tõepoolest käisin rahvusvahelises noortelaagris. Seal oli mitukümmend riiki eri kontinentidelt ja seal ei olnud üldsegi mingit propagandat või sarnast tegevust. Kui oleks olnud, siis mind seal poleks olnud. Ei olnud midagi, mille pärast mul praegu peaks häbi olema,» vastas Kõlvart. Ta rõhutas, et olid erinevad üritused ja erinevad laagrid. «Seliger on järve nimi, mitte projekti nimi,» lausus Kõlvart.