Sikkut Kiievis: Eesti aitab koolitada Ukraina taastusravispetsialiste

«Inimesed on meie tervisesüsteemide suurim väärtus. Nii suurte kui väikeste riikide ühine mure on tervishoiutöötajate vananemine ja järelkasvu koolitamine. Agressioonisõda muudab Ukraina jaoks olukorra veelgi keerulisemaks. Paljudele sõjas vigastatutele tuleb tagada ravi ja taastusravi. Seetõttu vajame vaimse tervise ja taastusravi valdkonna spetsialiste veelgi rohkem,» ütles terviseminister Riina Sikkut. «Eesti toetab igati püsiva rahvusvahelise koostööplatvormi loomist, et parimate praktikate ja õppetundide jagamise kaudu neid väljakutseid ületada. Jagame oma kogemust taastusravi ja proteesimise keskuse loomisega ja pakume abi Ukraina taastusravispetsialistide koolitamisel.»