Blinkeni sõnul ootab Biden huviga lähiajal kohtumist Zelenskõiga

«Ühendriikides oleme otsustanud jätkata teiega kõrvuti sammumist. President Biden on palunud mul tulla, et kinnitada oma toetust ja tagada meie ja teiste riikide jõupingutuste maksimumini viimist vahetute väljakutsete lahendamiseks vastupealetungil. Ma tean, et teie olite isiklikult eelmisel päeval eesliinil ja me kõik tahame teie hinnangut kuulda,» ütles Blinken Zelenskõile.