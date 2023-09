Rahandusminister Mart Võrklaev (RE) väitis juuli lõpus, et presidendi kantselei üritas siduda oma lisaraha taotlust ja seaduste väljakuulutamist. Ministeeriumi kantsler Merike Saks tunnistas, et sel teemal on temaga vestelnud president Alar Karise sisenõunik Toomas Sildam.