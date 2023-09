«Ma ei kujuta ette, mis võiks olla see mehhanism, et keskerakondlasi pärast kongressi omavahel lepitada, eriti kui kongressi tulemus on väga tasavägine ja erakonna juhatuses jäävad erinevad pooled võrdseks,» lausub politoloog Martin Mölder, täpsustades, et sellisel juhul on oht, et konflikt jätkub.