Ukraina vabatahtlikud päästjad alustavad koostööd Päästeliiduga

Sel nädalal viibivad Eestis Ukraina kutselised ja vabatahtlikud päästjad, kes õpivad Päästeliidu käe all vabatahtliku pääste toimimist. Visiidi eesmärk on kodumaal arendada välja analoogne katuseorganisatsioon nagu on Eestis vabatahtlikke päästjaid ühendav Päästeliit.

«Meie koostöö Ukraina päästjatega, mis on seni olnud toetav ja abistav, on viinud meid edasi koostööni, kus me saame olla abiks ja nõuandjaks Ukraina vabatahtliku pääste loomisel,» ütles Päästeliidu juht Piia Kallas. «Loodame, et selle 104-aastase kogemusega, saame me ukrainlastele anda edasi kasulikke nõuandeid, toetada, abistada ja jagada oma kogemusi, et Ukraina saaks rajada samaväärilise vabatahtliku organisatsiooni nagu seda on täna Eestis Päästeliit,» lisas Kallas.